Il presidente della FIFA ha annunciato di voler organizzare un Mondiale con 64 squadre nel 2030. La proposta è stata presentata come una battuta, ma sembra essere una possibilità concreta. Nel frattempo, sono scoppiate proteste riguardo ai prezzi dei biglietti per la finale, venduti a circa trentamila dollari. La decisione di aumentare il numero di partecipanti e le polemiche sui costi dei biglietti sono state riportate come eventi distinti.

Lo aveva detto ironicamente per “far si che ci fosse anche l’Italia”. Ma Gianni Infantino, presidente della Fifa, pensa davvero a un mondiale a 64 squadre per l’edizione del 2030. Mentre l’ultima settimana di questa edizione negli Usa, Canada e Messico vede montare la polemica sul costo dei biglietti per la finale di domenica prossima. Mondiale a 64. Il Mondiale 2030 prevede una formula inedita che toccherà tre continenti e sei nazioni, con Marocco, Portogallo e Spagna come organizzatori principali mentre Uruguay, Argentina e Paraguay dovrebbero invece ospitare soltanto un incontro a testa in concomitanza con il centenario del torneo. Un... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mondiali, Infantino pensa a 64 squadre nel 2030: proteste per i biglietti della finale venduti a trentamila dollari

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É inevitabile pensare che l'idea di calcio di Infantino sia sempre più simile a quella del wrestling, con il dito sulla bilancia pronto a favorire le grandi per cercare di portare i nomi di richiamo a scontrarsi fra loro e massimizzare i profitti #Mondiali #United26 x.com

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