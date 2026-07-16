Lamine Yamal non si allena a tre giorni dalla finale Spagna-Argentina | ha una vistosa fasciatura

A tre giorni dalla finale tra Spagna e Argentina, Lamine Yamal non si è allenato. L’attaccante è arrivato con una fasciatura evidente, ma non sono state segnalate preoccupazioni per il suo stato di salute.

Lamine Yamal non si è allenato, a tre giorni dalla finale con l'Argentina. L'attaccante non desta preoccupazione anche si è presentato con una fasciatura vistosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lamine Yamal SHOCKS Hansi Flick in the final training ahead of Newcastle

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Temi più discussi: Mbappé non sarà mai grande come Maradona e Messi. La crepa fatale aperta da Yamal; Lamine Yamal è il protagonista mancato dei Mondiali: la stella del Barcellona con la Spagna non ha ancora brillato; Yamal non vede l'ora di giocare con la Francia: Li aspettiamo dall'inizio del Mondiale...; Spagna, per Lamine Yamal contro il Belgio è l’ultima chiamata.

Lamine Yamal oggi non si è allenato con il gruppo per le conseguenze del colpo preso da Digne in occasione del rigore. Come riporta Marca, nessuna preoccupazione in vista di domenica. x.com

Lamine Yamal pen scetch reddit

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