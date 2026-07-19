Filippo un grande talento dal cuore d’oro

Un giovane talentuoso ha visitato la sede della Lega del filo d’oro per conoscere da vicino le attività dell’ente. Durante la visita, ha incontrato i rappresentanti dell’organizzazione e si è impegnato a portare avanti un progetto a favore della realtà. La presenza di questa persona ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti, che hanno apprezzato il suo interesse e il suo coinvolgimento. La visita si è conclusa con l’intento di collaborare in futuro.

E’ una grande notizia per la Lega del filo d’oro. Questo ragazzo dal grande talento e dal cuore d’oro è stato qui all’ente per conoscere da vicino la realtà e per portare a termine il progetto. A settembre vorremmo organizzare la presentazione ufficiale. Ci sembra che il progetto sia molto efficace per i nostri ospiti e non solo. Rossano Bartoli è il presidente dell’ente filantropico italiano che supporta e riabilita le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. La sua è una storia di assoluta dedizione, avendo dedicato oltre 50 anni della sua vita a questa causa sempre alla Lega del filo d’oro. "Per noi è un grande piacere, non possiamo che accogliere una notizia del genere, tutta made in Marche, a braccia aperte – continua – Noi siamo un filo prezioso che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La Basilique Saint-Denis : Les Secrets de la Première Cathédrale Gothique | Documentaire - MG

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