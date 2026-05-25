Ieri a Marina Dorica si è svolta la 16esima edizione del motoraduno organizzato dall'associazione 2 Wheels 4 Benefit, dedicato ai bambini del reparto pediatrico di un ospedale. Centauri provenienti da tutta la regione sono arrivati con i motori accesi, partecipando all'evento benefico. L'iniziativa ha coinvolto motociclisti che hanno portato in dono attenzione e solidarietà ai piccoli pazienti. La manifestazione ha visto il coinvolgimento di numerosi partecipanti e pubblico.

Ruggiti di motori e cuori grandi hanno invaso ieri Marina Dorica. Sono arrivati da tutta le Marche i centauri che hanno partecipato alla 16esima edizione del motoraduno per i bambini del Salesi, organizzato dall’associazione 2 Wheels 4 Benefit. Oltre 500 moto hanno colorato le strade fino ad arrivare a destinazione. L’intero incasso delle iscrizioni, 20mila euro, è stato devoluto alla Fondazione Ospedale Salesi ETS. È la cifra più alta raccolta dalla prima edizione del 2009 e porta il totale donato in 16 anni a 109mila euro. Soldi destinati a ricerca scientifica, innovazione tecnologica e alle attività quotidiane che umanizzano le cure nel dipartimento materno infantile dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i centauri dal cuore d’oro per i baby pazienti

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