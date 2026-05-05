Ragazzo dal cuore d’oro La Bassa piange ’Tulu’

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane cestista, conosciuto per il suo carattere gentile, è morto in un incidente accaduto stamattina a Cavezzo di Modena. L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 e ha coinvolto il ragazzo, che aveva appena 17 anni. La notizia ha colpito la comunità locale, che si è riversata in segno di lutto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Era soprannominato ’Tulu’, il giovane cestista vittima ieri mattina di un incidente avvenuto verso le 8,30 a Cavezzo di Modena. Gianluca Domenico Tulumello, originario della Sicilia, viveva da tempo in Emilia: prima a Correggio poi, da alcuni anni a Fabbrico, nell’appartamento di una palazzina affacciata su via Ferretti, con i genitori e una sorella di 28 anni. Gianluca aveva 23 anni, era iscritto a Scienze e metodi dell’ingegneria all’Università di Modena e Reggio, ma era pure appassionato di basket e si dava da fare anche per pagarsi gli studi, impegnato da non molto in una azienda con sede a Mirandola. Pare che proprio lì fosse diretto il giovane quando, ieri, si è verificato lo schianto in moto, che gli è costato la vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ragazzo dal cuore d8217oro la bassa piange 8217tulu8217
© Ilrestodelcarlino.it - "Ragazzo dal cuore d’oro". La Bassa piange ’Tulu’

Notizie correlate

Leggi anche: Salò piange Paola: addio alla volontaria dal cuore d’oro

Leggi anche: L’eterno ragazzo insicuro dal cuore infranto, refrain riuscito di Fulminacci

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ragazzo dal cuore d’oro. La Bassa piange ’Tulu’; Il cuore parla al cuore; L’addio a Toni Aimone Mariota, maestro di Judo dal cuore d’oro; Ascoli, un centravanti d'oro: il gran cuore di bomber Gori. L’esperta punta si è confermata punto di forza nel corso dell’anno.

L’eterno ragazzo insicuro dal cuore infranto, refrain riuscito di FulminacciDiscreto fromboliere della parola, torna Fulminacci con l’album più maturo e rappresentativo della propria intenzione artistica. Titolo Calcinacci, per continuare a giocare col destino di chiamarsi ... ilfoglio.it

Tragico incidente in centro: investito da un'auto, muore un ragazzo. «Volontario dal cuore d'oro»Tragico incidente questa sera, 6 gennaio, a Foggia. Un ragazzo di 25 anni è stato investito in via Scillitani ed è morto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto da un'auto ... quotidianodipuglia.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.