Ragazzo dal cuore d’oro La Bassa piange ’Tulu’

Un giovane cestista, conosciuto per il suo carattere gentile, è morto in un incidente accaduto stamattina a Cavezzo di Modena. L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 e ha coinvolto il ragazzo, che aveva appena 17 anni. La notizia ha colpito la comunità locale, che si è riversata in segno di lutto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Era soprannominato ’Tulu’, il giovane cestista vittima ieri mattina di un incidente avvenuto verso le 8,30 a Cavezzo di Modena. Gianluca Domenico Tulumello, originario della Sicilia, viveva da tempo in Emilia: prima a Correggio poi, da alcuni anni a Fabbrico, nell’appartamento di una palazzina affacciata su via Ferretti, con i genitori e una sorella di 28 anni. Gianluca aveva 23 anni, era iscritto a Scienze e metodi dell’ingegneria all’Università di Modena e Reggio, ma era pure appassionato di basket e si dava da fare anche per pagarsi gli studi, impegnato da non molto in una azienda con sede a Mirandola. Pare che proprio lì fosse diretto il giovane quando, ieri, si è verificato lo schianto in moto, che gli è costato la vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ragazzo dal cuore d’oro". La Bassa piange ’Tulu’ Notizie correlate Leggi anche: Salò piange Paola: addio alla volontaria dal cuore d’oro Leggi anche: L’eterno ragazzo insicuro dal cuore infranto, refrain riuscito di Fulminacci Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ragazzo dal cuore d’oro. La Bassa piange ’Tulu’; Il cuore parla al cuore; L’addio a Toni Aimone Mariota, maestro di Judo dal cuore d’oro; Ascoli, un centravanti d'oro: il gran cuore di bomber Gori. L’esperta punta si è confermata punto di forza nel corso dell’anno. L’eterno ragazzo insicuro dal cuore infranto, refrain riuscito di FulminacciDiscreto fromboliere della parola, torna Fulminacci con l’album più maturo e rappresentativo della propria intenzione artistica. Titolo Calcinacci, per continuare a giocare col destino di chiamarsi ... ilfoglio.it Tragico incidente in centro: investito da un'auto, muore un ragazzo. «Volontario dal cuore d'oro»Tragico incidente questa sera, 6 gennaio, a Foggia. Un ragazzo di 25 anni è stato investito in via Scillitani ed è morto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto da un'auto ... quotidianodipuglia.it ciao scusate per il disturbo per caso qualcuno conosce un ragazzo 2003 di Lecco andato in crociera MSC Divina (24-30 aprile) e sbarcato a Napoli nella discoteca della nave aveva una maglietta rosa e a Napoli dei pantaloni bianchi. ha anche un fratello d - facebook.com facebook MN - Donadoni: "Comotto è un ragazzo serio e di prospettiva" x.com