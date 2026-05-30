Canottaggio Beach sprint Due scuole pesaresi alla fase nazionale
Gli studenti delle scuole del territorio marchigiano sono stati protagonisti del Campionato Studentesco Regionale di Beach Sprint, una giornata dedicata ai giovani e alla promozione del canottaggio che si è svolta a Pesaro nei giorni scorsi con un notevole successo e con l’entusiasmo dei ragazzi protagonisti. Nonostante condizioni meteo non ottimali, l’evento si è svolto in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, confermando il forte interesse dei ragazzi verso una disciplina giovane, dinamica e spettacolare come il beach sprint. Gli studenti si sono confrontati in prove che hanno unito corsa sulla spiaggia, partenza rapida, percorso in barca, vivendo un’esperienza sportiva intensa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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