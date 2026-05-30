Gli studenti delle scuole del territorio marchigiano sono stati protagonisti del Campionato Studentesco Regionale di Beach Sprint, una giornata dedicata ai giovani e alla promozione del canottaggio che si è svolta a Pesaro nei giorni scorsi con un notevole successo e con l’entusiasmo dei ragazzi protagonisti. Nonostante condizioni meteo non ottimali, l’evento si è svolto in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, confermando il forte interesse dei ragazzi verso una disciplina giovane, dinamica e spettacolare come il beach sprint. Gli studenti si sono confrontati in prove che hanno unito corsa sulla spiaggia, partenza rapida, percorso in barca, vivendo un’esperienza sportiva intensa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Canottaggio, "Beach sprint». Due scuole pesaresi alla fase nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FOCUS – CANOTTAGGIO | Federico Ceccarino: “Dal flat al Beach Sprint, ecco perché cambia tutto”Nel mondo del canottaggio sta assistendo a una trasformazione che porta a un nuovo modo di gareggiare.

Canottaggio, Mondello protagonista nella tappa del Trofeo Filippi: Italia a testa alta nel beach sprintA Mondello si è disputata la prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint, organizzata dalla Canottieri Mondello con il supporto del Roggero di...

Temi più discussi: Canottaggio, Beach sprint. Due scuole pesaresi alla fase nazionale; Maria Elena Zerboni e la sua tesi sul Beach Sprint raccontate da Wild Rowing; Sabato a Pescara la Festa Nazionale del Canottaggio Scolastico beach sprint; Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei Under 19 di Brandeburgo.

Canottaggio: beach sprint verso l'esordio olimpico. Il tecnico azzurro spiega come funzionaChe parte da Long Beach. Ancora non abbiamo testato la location olimpica, fondamentalmente perché - dice Pusinelli - trattandosi di una disciplina nuova, anche le opportunità di gare all'estero non ... gazzetta.it

Mondiali canottaggio beach sprint, due bronzi per i doppi U19Prime medaglie per l'Italia ai Mondiali di canottaggio di Beach Sprint. Ad Antalya Andrea Sciavicco Fasano e Stefan Domenic Magazzù conquistano il bronzo nel doppio Under 19 maschile in una finale in ... ansa.it