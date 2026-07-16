Barletta ospita i Campionati Italiani di Beach Sprint. Roma (ITALPRESS) – Da venerdì a domenica, Barletta sarà protagonista del beach sprint, ospitando per il secondo anno consecutivo i Campionati Italiani di questa disciplina che sta guadagnando popolarità. Questa manifestazione è frutto della collaborazione tra Puglia&Rowing, la Lega Navale Italiana di Barletta e la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) di Puglia e Basilicata. Dopo il Trofeo Filippi, che ha dato il via a una stagione intensa, l’attenzione si rivolge ora ai futuri impegni, come gli Europei in programma a La Lìnea de la Concepciòn in Spagna a metà settembre e i Mondiali di Qingdao in Cina a fine ottobre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Campionati Italiani Beach Sprint: il canottaggio si svolge a Barletta da venerdì a domenica.

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Campionati Italiani Beach Sprint BARLETTA Venerdì 17 Luglio 2026

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