Il 4 giugno 2026, in una zona di Macerata, si sono verificati temporali con grandine di grandi dimensioni, accompagnati da vento forte. La grandine ha danneggiato automobili e colture agricole, mentre il vento ha causato la caduta di alberi e l’accumulo di fango. Non ci sono segnalazioni di feriti.

Macerata, 4 giugno 2026 – Grandine e vento forte, fango, alberi caduti e danni alle auto e alle coltivazioni. È il bilancio di due giorni di maltempo in provincia. I chicchi di grandine in alcune zone erano grandi “come limoni, uova di piccione o palle di biliardo ”. Li descrivono così residenti e agricoltori, in particolare nelle zone di Cingoli, Appignano e Treia. “In 68 anni di vita non ricordo mai di aver visto una cosa così”, esordisce Giancarlo Rosetti, titolare dell’azienda agricola omonima a San Faustino di Cingoli. Tra le aree più colpite anche le contrade Saltregna, Bachero, Cervidone, Campo di Bove fino a Osteria Nuova. La violenta grandinata è durata una ventina di minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine e vento forte, chicchi grandi come uova: danni ad auto e colture

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North Texas residents report large hail falling across North Texas

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