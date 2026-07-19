Fernando García-Dory agroecologista

Notizia in breve

Il fondatore di INLAND, collettivo artistico impegnato in attività agricole, sociali e culturali, ha una lunga storia inedita. La narrazione si sviluppa in due puntate e riguarda le sue esperienze e il suo percorso professionale. La notizia si concentra sulla figura di García-Dory e sulle sue iniziative nel settore dell’agroecologia. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle puntate o sui progetti realizzati dal collettivo.