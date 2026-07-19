Fernando García-Dory agroecologista
Il fondatore di INLAND, collettivo artistico impegnato in attività agricole, sociali e culturali, ha una lunga storia inedita. La narrazione si sviluppa in due puntate e riguarda le sue esperienze e il suo percorso professionale. La notizia si concentra sulla figura di García-Dory e sulle sue iniziative nel settore dell’agroecologia. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle puntate o sui progetti realizzati dal collettivo.
Cristalli liquidi Sul fondatore di INLAND (o Campo Adentro), un collettivo artistico dedito alla produzione agricola, sociale e culturale Cristalli liquidi Sul fondatore di INLAND (o Campo Adentro), un collettivo artistico dedito alla produzione agricola, sociale e culturale Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Studiando disegno e agroecologia a Madrid e provenendo da una famiglia di agricoltori che, in un piccolo villaggio montano, alleva specie antiche di bovini e cavalli, Fernando García-Dory (1978) si accorge di muoversi in due mondi inconciliabili. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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