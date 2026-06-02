Fernando Manilardi | Quante conquiste ora non dimenticate

Fernando Manilardi, la Repubblica oggi compie 80 anni. Cosa ricorda di quel 2 giugno 1946? "Non potei votare. Mi mancavano pochi mesi per compiere ventun anni. Ma ricordo gli occhi degli uomini anziani della Bottegola. Mio padre Giovanni, Fabio Simonetti, Pietro Ciotti. Parlavano della Repubblica come si parla dell’alba dopo una notte infinita. Nelle loro parole c’era la speranza di un mondo nuovo". Che Italia era quella che usciva dalla guerra? "Un’Italia ferita. Le ferite erano nei muri delle case e nel cuore delle persone. Ricordo la fame, le privazioni, l’olio comprato in piccole quantità e nascosto sotto la carta per pudore. Eravamo poveri, ma conservavamo una dignità immensa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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