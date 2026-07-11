Il commissario tecnico ha deciso di far uscire il portiere titolare, lasciando il campo. Il portiere ha commentato di non voler lasciare, ma la decisione è stata presa dall’allenatore. La scelta ha portato alla perdita del Mondiale da parte della nazionale. La stampa locale ha criticato pubblicamente la decisione, e in alcuni casi ha aperto un sito per chiedere scusa al portiere.

La decisione di Garcia ha danneggiato il Belgio. Stavolta Rudi Garcia ha toppato. Il ct del Belgio riabilitato dalla stampa belga e non solo ( in Belgio hanno aperto un sito per chiedergli scusa ), alla fine ha preso la decisione sbagliata che è costata il Mondiale alla sua Nazionale. Ha tolto dal campo Courtois che aveva sì un dolorino al quadricipite ma poteva rimanere in campo, solo avrebbe dovuto rinunciare ai lanci lunghi. Rudi non he ha voluto sapere e lo ha sostituito in nome del principio per cui “gioca solo chi sta bene”. Purtroppo per lui e per il Belgio, però, il subentrato Lammens ha regalato la vittoria alla Spagna con una goffa respinta del tiro tutt’altro che irresistibile di Lammens; sul pallone si è avventato Merino che ha segnato un gol facile facile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stavolta Garcia si porta il Belgio sulla coscienza. Courtois: “Non volevo uscire, ha deciso Garcia”

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Perché mi devo illudere così? Belgio in bambola totale, ma come se non sapessimo che Trudi Garcia in qualche modo se la caverà anche stavolta x.com