fermana rosa quasi al completo

Annunci uno dietro l’altro, a distanza di pochi giorni, andando a mettere tasselli pesanti reparto per reparto. È cambiata ma solo in parte la strategia della Fermana rispetto allo scorso anno. Di certo le tempistiche sono molto cambiate. Da un paio d’anni almeno la Fermana non viveva un mese di luglio così attivo sul mercato tanto che, con ogni probabilità, si arriverà all’inizio della preparazione con una rosa già definita per quasi la totalità. Già al momento sia viaggia intorno ai 15-16 elementi già certi e annunciati (anche un paio di portieri under, a far reparto con Gagliardini, sono già bloccati) con un undici iniziale ben definito. Un bel vantaggio per Marco Sansovini andare ad iniziare il lavoro, insieme al suo staff, con l’ossatura della squadra già ben delineata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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