Il tecnico ha annunciato i nomi dei giocatori chiamati a scendere in campo questa sera per la finale di Coppa Italia. La squadra si presenta con la maggior parte dei suoi elementi disponibili, con un’unica assenza rispetto alla rosa al completo. L’evento si svolge allo Stadio Olimpico di Roma, dove si deciderà il vincitore della competizione nazionale. La lista dei convocati è stata pubblicata poco prima dell’inizio della partita.

di Stefano Cori Sarri ha diramato la lista dei convocati per Lazio Inter, finale di Coppa Italia in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 21:00. Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati biancocelesti per la super sfida dell’Olimpico. Tornano Cataldi e Zaccagni. La rosa è praticamente al completo. Anche se alcuni elementi non sono al top. Unico assente il primo portiere Ivan Provedel, che è out ormai da mesi ed ha finito anzitempo la stagione. Convocati Lazio per la finale di Coppa Italia. Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sarri con la rosa quasi al completo, una sola assenza per la Finale di Coppa: la lista dei convocati

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