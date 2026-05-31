Manca solo un'ultima ufficialità per completare il quadro della prossima Serie B, che attende l'esito tra Brescia e Ascoli. La stagione 2026-27 sarà pronta una volta confermata questa decisione, permettendo di iniziare a pianificare il calendario, previsto tra fine giugno e inizio luglio. La composizione definitiva del campionato è quasi completa, e l’attesa riguarda solo il verdetto finale tra le due squadre coinvolte.

Manca un solo tassello al completamento della prossima Serie B: il campionato 2026-27 attende l’ultima ufficialità prima di poter passare alla fase operativa, con la compilazione del calendario che si dovrebbe tenere, come di consueto, tra la fine del mese di giugno e inizio luglio. Nella serata di venerdì lo "U Power Stadium" ha ospitato l’atto conclusivo dei playoff per la promozione in Serie A: il Monza aveva il compito di difendere i due gol di vantaggio piazzati nella sfida di andata in casa del Catanzaro. La sfida non è andata come auspicato nei piani della formazione brianzola, perché la compagine calabrese guidata da Alberto Aquilani tra la fine del primo e la fase conclusiva del match è riuscita a sferrare due colpi molto potenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’analisi. La Serie B è quasi al completo. Brescia o Ascoli: ultimo verdetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How Regular People are hitting 1 Million Subs in 2026

Notizie e thread social correlati

L’Ascoli si gioca la serie B contro il Brescia. La prima sfida al Rigamonti martedì seraLa partita di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli si gioca martedì 2 giugno alle 21 al Rigamonti.

Playoff di Serie C, l'Ascoli ne fa 4 al Catania: finale a un passo. Salernitana-Brescia 1-1 nel recuperoDurante le semifinali dei playoff di Serie C, l'Ascoli ha battuto il Catania con un punteggio di 4-0, avvicinandosi alla finale.

Temi più discussi: L’analisi. La Serie B è quasi al completo. Brescia o Ascoli: ultimo verdetto; Juventus-Fiorentina, l'analisi tattica; Milan, che crollo dopo il derby: l’analisi al Club; Sconfitta a Lecce: l'analisi di De Rossi ed Ellertsson Streaming | DAZN IT.

Frosinone, i primi passi verso la Serie A: l'analisi reparto per reparto e gli obiettivi del mercato giallazzurro x.com

My Little Puppy - Launch Trailer | PS5 Games reddit

Roma, 5° per spesa e 3° per rendimento in Serie A: l’analisiConsiderando l'intera spesa sportiva nel 2025-26 (stipendi più ammortamenti), in Serie A, la Roma viaggia in 5° posizione. siamolaroma.it

La Serie A è diventata ancora più difensivista: le tendenze della stagione nei numeriIl campionato italiano rimane più tattico e meno prolifico rispetto agli altri top campionati europei, ma sotto diversi punti di vista ci stiamo muovendo verso gli standard di Bundesliga e Premier Lea ... sport.sky.it