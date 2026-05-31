L’analisi La Serie B è quasi al completo Brescia o Ascoli | ultimo verdetto

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manca solo un'ultima ufficialità per completare il quadro della prossima Serie B, che attende l'esito tra Brescia e Ascoli. La stagione 2026-27 sarà pronta una volta confermata questa decisione, permettendo di iniziare a pianificare il calendario, previsto tra fine giugno e inizio luglio. La composizione definitiva del campionato è quasi completa, e l’attesa riguarda solo il verdetto finale tra le due squadre coinvolte.

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Manca un solo tassello al completamento della prossima Serie B: il campionato 2026-27 attende l’ultima ufficialità prima di poter passare alla fase operativa, con la compilazione del calendario che si dovrebbe tenere, come di consueto, tra la fine del mese di giugno e inizio luglio. Nella serata di venerdì lo "U Power Stadium" ha ospitato l’atto conclusivo dei playoff per la promozione in Serie A: il Monza aveva il compito di difendere i due gol di vantaggio piazzati nella sfida di andata in casa del Catanzaro. La sfida non è andata come auspicato nei piani della formazione brianzola, perché la compagine calabrese guidata da Alberto Aquilani tra la fine del primo e la fase conclusiva del match è riuscita a sferrare due colpi molto potenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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