Feriti al concerto di Bad Bunny dopo la violenta grandinata | la tenda del Primo Soccorso si riempie di fan – Video

Durante il concerto di Bad Bunny, circa 80mila persone sono state evacuate a causa di una violenta grandinata. La grandine ha provocato il ferimento di decine di fan, che sono stati soccorsi all’interno della tenda del Primo Soccorso, che si è riempita di feriti. L’evento è stato annullato subito dopo l’interruzione, in seguito alle condizioni meteorologiche avverse. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.

Decine di spettatori sono rimasti feriti al concerto di Bad Bunny dopo la violenta grandinata che ha costretto l’organizzazione e l’artista ad evacuare gli 80mila spettatori ed annullare l’evento. Come si vede da diversi video online, durante la violenta grandinata avvenuta poco dopo le 21, mentre era in corso il concerto dell’artista portoricano, molte persone hanno subito delle ferite e sono quindi andate alla tenda del Pronto Soccorso. La tenda si è velocemente riempita: nelle immagini i primi soccorsi dati agli spettatori colpiti. Il concerto non sarà riprogrammato ma per tutti è previsto un rimborso completo. Video Tiktok Donatame L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il concerto di Bad Bunny interrotto da una violenta grandinata: evacuati 80mila spettatori

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