Fedez è diventato papà per la terza volta. La notizia ha suscitato commenti sui social, dove un messaggio di Carlo Conti ha attirato l’attenzione. La frase pronunciata dal conduttore ha generato discussioni tra gli utenti, anche se non sono stati forniti dettagli sul contenuto del commento. La nascita del nuovo bambino ha comunque acceso l’interesse del pubblico e della stampa sul rapper e sulla sua famiglia.

Una nascita, tanti auguri e una frase che ha fatto discutere. L’arrivo del terzo figlio di Fedez ha riacceso l’attenzione sul rapper, ma tra i tanti messaggi ricevuti sui social uno in particolare ha incuriosito gli utenti. A scriverlo è stato Carlo Conti, con poche parole che sembravano nascondere un significato tutto da decifrare. Fedez papà tris, la dedica di Carlo Conti scatena la curiosità. Fedez è diventato papà per la terza volta. La compagna Giulia Honegger ha dato alla luce Edoardo Lupo al San Raffaele di Milano il 16 luglio, anche se l’annuncio ufficiale della nascita è arrivato soltanto due giorni più tardi, attraverso i social del cantante. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Fedez papà per la terza volta, il gesto di Carlo Conti scatena il caso

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Fedez papà per la terza volta: la foto del pancino che conferma tutto

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È nato Edoardo Lupo, il figlio di Fedez e Giulia Honegger: il rapper è papà per la terza voltaIl 16 luglio è nato il terzo figlio del rapper e di Giulia Honegger, presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

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