Fedez papà per la terza volta | nato il figlio avuto da Giulia Honegger

Il rapper milanese di 36 anni è diventato padre per la terza volta. È nato il figlio avuto con la nuova compagna, una 23enne, con cui sta insieme dall’estate del 2025. La nascita è avvenuta recentemente e la coppia ha confermato il lieto evento. La notizia è stata condivisa sui social del musicista. La famiglia si è riunita in casa per festeggiare l’arrivo del nuovo membro.

Festa in casa Fedez – Giulia Honegger. Il 36enne rapper milanese è infatti diventato papà per la terza volta: è nato il figlio avuto dalla nuova compagna 23enne, con cui fa coppia dall’estate del 2025. A confermare la notizia è stato lo stesso Fedez con un carosello postato su Instagram. Nelle foto, il cantante appare abbracciato a compagna e bimbo, il cui visino è coperto da un cuoricino bianco per garantirne la privacy. Ovviamente spossata, ma felice Giulia Honegger, ritratta ancora con il pancione nell’ultimo degli scatti pubblicati. Le foto mostrano il piccolo nella culla, attorniato da due disegni realizzati dai fratelli Leone e Vittoria, i figli che Fedez ha avuto dal matrimonio con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fedez padre per la terza volta: nato Edoardo Lupo, figlio con Giulia Honegger

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

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Fedez è diventato papà per la terza volta: l’annuncio e la prima foto sui socialFedez è diventato papà per la terza volta: nato il primo figlio con Giulia Honegger. L'annuncio e la prima foto condivisa sui social. donnaglamour.it

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