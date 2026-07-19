Da oggi, in Europa, le aziende del settore moda non possono più distruggere gli invenduti. La nuova normativa vieta di smaltire o distruggere capi invenduti, obbligando le imprese a trovare alternative come donazioni o riutilizzo. La misura entra in vigore il 19 ottobre e interessa tutte le aziende che producono abbigliamento, calzature e accessori. Per i consumatori, si traduce in un cambiamento nelle pratiche di gestione degli stock invenduti.

La moda europea si affaccia ad una nuova stagione, nella quale il valore di un prodotto non potrà più esaurirsi con la mancata vendita. Da oggi, 19 luglio 2026, diventa applicabile una delle misure più rilevanti introdotte negli ultimi anni per il settore: le grandi imprese non potranno più distruggere capi di abbigliamento, calzature e accessori rimasti invenduti o restituiti dai consumatori. Il nuovo quadro normativo dell’Unione europea impone di privilegiare il riutilizzo, il riciclo e, ove possibile, la donazione, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, rafforzare la trasparenza lungo la filiera e accelerare il passaggio verso un modello di economia circolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moda, l’Europa vieta di distruggere gli invenduti: cosa cambia da oggi per aziende e consumatori

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Il lato oscuro della moda: Perché l'Europa vieta di distruggere l'invenduto.

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