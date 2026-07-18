L’Ue vieta alle imprese di distruggere gli abiti invenduti Dal 19 luglio stop a una delle pratiche meno sostenibili ed etiche della moda
Dal 19 luglio l’Unione Europea vieta alle imprese di distruggere gli abiti invenduti. La normativa riguarda capi mai indossati, scarpe ancora nelle scatole e accessori di tendenza, che in passato venivano spesso destinati a inceneritori o discariche. La decisione mira a contrastare pratiche considerate poco sostenibili ed etiche. La normativa si applica alle aziende di moda e ai distributori che operano nell’Unione.
Per anni è stato il segreto meglio custodito, e decisamente più doloroso, del mondo della moda. Capi d’abbigliamento mai indossati, scarpe ancora immacolate nelle loro scatole e accessori di tendenza finivano dritti negli inceneritori o nelle discariche. Non perché fossero difettosi, ma semplicemente perché erano rimasti invenduti o erano stati restituiti dai clienti. Una pratica sistematica, dettata da spietate logiche di posizionamento del brand e di gestione dei magazzini, che da domani, domenica 19 luglio, diventerà ufficialmente fuorilegge nell’Unione Europea per le grandi aziende del settore. Cosa prevede il nuovo divieto. Entra... 🔗 Leggi su Open.online
Basta sprechi! LUe vieta alle aziende di distruggere i vestiti invenduti
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