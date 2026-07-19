La famiglia di Mario Roggero sostiene che l’episodio del 2005, durante una lite con il fidanzato di una delle sue figlie, non sia stato un tentativo punitivo ma un atto di protezione paterna. In quella occasione, il gioielliere estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane. La famiglia ha precisato che si trattò di un gesto dettato dall’istinto di tutela, e non da volontà di vendetta.

Roma, 19 luglio 2026 – Nessuna spedizione punitiva, ma solo i stinto di protezione paterna. È la versione della famiglia di Mario Roggero su quanto accaduto nel 2005 durante una lite con il fidanzato di una delle figlie, quando il gioielliere estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane. Due anni dopo, era il 2007, Roggero patteggiò per evitare una condanna. In un post pubblicato ieri sera sui canali social del gioielliere – intitolato ‘Precisazione della famiglia Roggero sul precedente del 2005 e sulle falsità scritte in questi giorni’ – si legge: "È la stessa sentenza della Corte di Assise d'appello ad affermare che quel vecchio precedente del 2005 non abbia pesato sulla condanna di oggi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia Roggero sulla lite del 2005: “Fu istinto paterno, non una spedizione punitiva”

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