Lunedì si terranno le ultime memorie difensive nel procedimento giudiziario riguardante una famiglia che vive nel bosco. Dopo questa fase, i giudici pronunceranno la sentenza. L’avvocato ha dichiarato che è arrivato anche il via libera per la costruzione di una nuova abitazione. Questa vicenda precede altri casi noti, come quello di Garlasco e del gioielliere Roggero.

Prima di Garlasco e prima del gioielliere Roggero, c’era una caso famiglia nel bosco. Si avvicina un passaggio decisivo nella vicenda della cosiddetta “ famiglia nel bosco “. Lunedì scade infatti il termine per il deposito delle memorie difensive davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, chiamato successivamente a pronunciarsi sulla richiesta di rientro dei minori in famiglia presentata dai legali della coppia il 25 giugno scorso. La difesa, rappresentata dall’avvocato Simone Pillon per la coppia di genitori, depositerà una memoria contenuta. “Sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze”, ha spiegato il legale, sottolineando però che nel frattempo è intervenuto un elemento che ritiene significativo ai fini della valutazione del Tribunale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, lunedì le ultime memorie difensive poi i giudici decidono. L’avvocato Pillon: “Ora c’è anche il via libera alla nuova casa”

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Famiglia nel bosco, Genitori incapaci e non idonei - Vita in diretta 28/04/2026

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