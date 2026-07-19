Famiglia nel bosco l' avvocato Pillon | Rilasciato il permesso di costruire la nuova casa
Il Comune di Palmoli ha ufficialmente rilasciato il permesso di costruire per una nuova abitazione in una proprietà situata nel bosco. La decisione permette ai proprietari di avviare i lavori di costruzione della casa nei prossimi giorni. L'annuncio è stato comunicato dall'avvocato incaricato, che ha confermato la conclusione dell’iter burocratico. La famiglia potrà dunque procedere con i lavori di realizzazione dell’edificio.
"E' intervenuta un'altra importante notizia: il Comune di Palmoli ha comunicato il rilascio in via definitiva del permesso di costruire e, dunque, i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della famiglia nel bosco potranno iniziare già nei prossimi giorni. Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari". Questo l'annuncio dell'avvocato Simone Pillon, legale della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine, per i quali si riaccendono le speranze di un ricongiungimento con i tre figli, da 8 mesi ospitati in una casa-famiglia di Vasto (Chieti). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Famiglia nel bosco e rientro dei bambini a casa, l'avvocato Pillon: «Decisione entro fine mese»
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