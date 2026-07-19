Il Comune di Palmoli ha ufficialmente rilasciato il permesso di costruire per una nuova abitazione in una proprietà situata nel bosco. La decisione permette ai proprietari di avviare i lavori di costruzione della casa nei prossimi giorni. L'annuncio è stato comunicato dall'avvocato incaricato, che ha confermato la conclusione dell’iter burocratico. La famiglia potrà dunque procedere con i lavori di realizzazione dell’edificio.

"E' intervenuta un'altra importante notizia: il Comune di Palmoli ha comunicato il rilascio in via definitiva del permesso di costruire e, dunque, i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della famiglia nel bosco potranno iniziare già nei prossimi giorni. Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari". Questo l'annuncio dell'avvocato Simone Pillon, legale della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine, per i quali si riaccendono le speranze di un ricongiungimento con i tre figli, da 8 mesi ospitati in una casa-famiglia di Vasto (Chieti). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, l'avvocato Pillon: "Rilasciato il permesso di costruire la nuova casa"

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Famiglia nel bosco e rientro dei bambini a casa, l'avvocato Pillon: «Decisione entro fine mese»

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