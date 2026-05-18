Un avvocato ha comunicato che domani mattina alle 11 si recherà in visita alla casa-famiglia di Vasto. La notizia si inserisce nella vicenda legata alla cosiddetta famiglia nel bosco, con un nuovo capitolo riguardante i coniugi Trevallion. L’avvocato è il rappresentante legale di questa coppia e l’evento si inserisce nel quadro delle attività legali in corso. La visita si svolgerà in un momento di attenzione mediatica sulla vicenda.

Si aggiunge un altro, piccolo capitolo alla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Il nuovo legale dei coniugi Trevallion, Simone Pillon, ha annunciato che domattina alle 11 si recherà in visita alla casa-famiglia di Vasto. “Alle 15 rilascerò una breve dichiarazione presso la nuova abitazione dei Trevallion, messa a disposizione dal comune di Palmoli”, ha specificato l’avvocato, che si batte per il ricongiungimento dei 3 figli della coppia, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8. Ai genitori è stata sospesa la responsabilità genitoriale dal novembre scorso, con ordinanza del Tribunale per i minori dell’Aquila. La coppia sta combattendo per ottenere il ricongiungimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, l’avvocato Pillon: “Domani in visita alla casa-famiglia di Vasto”

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