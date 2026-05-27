Una famiglia che vive nel bosco ha presentato una richiesta di permesso per costruire una nuova abitazione a Palmoli, sul terreno dove risiedeva prima di essere allontanata dai tre figli. La richiesta riguarda un’area di proprietà privata, e l’istanza è attualmente in fase di valutazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi necessari per l’approvazione o sui motivi specifici della richiesta. La famiglia intende riprendere possesso del terreno per edificare una nuova casa.

La ‘famiglia nel bosco’ potrebbe presto avere una casa nuova a Palmoli, sul terreno dove viveva fino a quando non sono stati allontanati i tre figli dai genitori, i coniugi Trevallion. I due hanno infatti presentato la richiesta di un permesso per costruire una nuova casa più idonea alle esigenze della famiglia che potrebbe così riuscire a ottenere il ricongiungimento. A dare l’annuncio il legale della famiglia, Simone Pillon: “L’architetto Maria Mascarucci, per conto dei coniugi Trevallion-Birmingham ha presentato lunedì scorso la domanda di permesso di costruire relativa alla nuova abitazione da edificarsi nel terreno di proprietà”. Il casolare in cui viveva la famiglia, madre, padre e 3 figli minori, andava ristrutturato poiché sprovvisto di servizi, isolato e costruito in un’area agricola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, chiesto permesso per costruire nuova casa a Palmoli

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Full. The girl's escape from her abusive husband.

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