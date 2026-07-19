Domani scade il termine per il deposito delle memorie di parte nel caso della famiglia nel bosco. Il tribunale deciderà sul rientro dei minori, coinvolti nel procedimento. Il legale che assiste i genitori ha comunicato questa scadenza, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse o sui contenuti delle memorie presentate. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni.

Simone Pillon, il legale che sta assistendo i coniugi Trevallion per il caso della famiglia nel bosco, ha fatto sapere che “ Domani scade il termine per il deposito delle memorie di parte “. L’avvocato ha anche specificato che “Il tribunale sarà chiamato poi a decidere sulla corposa istanza di rientro dei minori in famiglia depositata lo scorso 25 giugno “. Pillon ha confermato che la memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze. “Nelle more è intervenuta un’altra importante notizia: il Comune di Palmoli ha comunicato venerdì scorso il rilascio in via definitiva del permesso a costruire ” e i lavori per la nuova casa sulla proprietà della famiglia nel bosco potranno iniziare già nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, domani scade il termine delle memorie. Il tribunale deciderà su rientro dei minori

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