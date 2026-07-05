Dopo sette mesi di sospensione, gli specialisti che seguono la famiglia nel bosco hanno dato il loro primo via libera, riconoscendo che Nathan e Catherine sono idonei al ruolo genitoriale. Questa decisione segna un passo importante nel percorso di reinserimento dei minori. La valutazione è stata comunicata dopo un lungo periodo di osservazione e analisi degli specialisti coinvolti. La famiglia potrà ora procedere con le tappe previste per il rientro dei minori.

Dopo sette mesi di sospensione, gli specialisti che stanno seguendo la vicenda della famiglia nel bosco hanno dato il primo importante via libera. Si tratta del riconoscimento a Nathan e Catherine dell’idoneità del ruolo genitoriale. Con questa tappa raggiunta, l’iter di ricollocamento dei tre figli minori nel nucleo familiare si fa più vicino. Restano le condizioni di rientro, come l‘affiancamento educativo e il supporto psicologico. Catherine e Nathan idonei al ruolo genitoriale Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Catherine e Nathan sono idonei al ruolo genitoriale. La conferma arriverebbe da una prima valutazione degli specialisti che stanno seguendo il caso della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine "sono idonei al ruolo genitoriale": le tappe per il rientro dei minori

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Famiglia nel bosco, per i periti Catherine e Nathan sono genitori inadeguati - Ore 14 del 29/04/2026

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