falkland malvinas una disputa che non muore mai

La disputa sulla sovranità delle Isole Falkland, note come Malvinas dall’Argentina, è tornata a essere al centro dell’attenzione nel 2026, dopo anni di relativa calma diplomatica. La questione si riaccende con nuove dichiarazioni e tensioni tra le parti coinvolte, senza che siano stati annunciati progressi concreti nelle trattative. La controversia rimane irrisolta, alimentando discussioni e posizioni contrapposte sulla sovranità delle isole nel Sud Atlantico.

La disputa sulla sovranità delle Isole Falkland, denominate Malvinas dall’Argentina, è tornata improvvisamente alla ribalta nel 2026 dopo decenni di apparente cristallizzazione diplomatica. La causa immediata è stata la diffusione di un documento interno al Pentagono, reso noto da Reuters il 24 aprile 2026, nel quale l’amministrazione Trump valutava di rivedere la propria tradizionale neutralità sulla sovranità dell’arcipelago quale strumento di pressione verso gli alleati atlantici, ritenuti insufficientemente cooperativi durante le operazioni militari statunitensi contro l’Iran. Un segnale apparentemente tecnico, che ha in realtà riaperto un dossier geopolitico, strategico, marittimo ed economico di notevole complessità. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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