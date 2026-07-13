Nel 1986, l'incontro tra Argentina e Inghilterra nel Mondiale in Messico è ricordato per il goal di Maradona, che ha segnato una vittoria decisiva per l'Argentina. La partita è anche legata alla guerra delle Malvinas del 1982, un conflitto tra i due paesi. Nel 1966 e nel 1982, le partite tra le due nazionali avevano un valore simbolico e politico, oltre a quello sportivo. Attualmente, l'allenatore argentino cerca di evitare che questa partita venga interpretata come un evento legato a questioni storiche o nazionali.

Non è mai stata “solo una partita di calcio”. Anche se Scaloni sta provando a disinnescare Argentina-Inghilterra. Non lo era nel 1966, né nel 1982, e certamente non dopo il 1986. E tutti sappiamo perché, da quella doppietta di Maradona. “L’Argentina porta tre M nella sua anima – scrive El Mundo – Maradona, Messi e le Malvinas. Una guerra di 74 giorni che ha causato la morte di 649 giovani ha lasciato il segno sul calcio argentino, per chi l’ha vissuta e per i loro discendenti. Se ne è già sentito l’impatto in Qatar, ma nel 2026 sarà molto più forte”. Ma non solo ai Mondiali. L’innesco di Maradona. Il quotidiano spagnolo ne ha parlato con uno storico, Carlos Sebastián Ciccone, specialista nello studio della costruzione delle identità nazionali attraverso lo sport e, in particolare, dell’impatto della guerra delle Falkland. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Argentina-Inghilterra non sarà mai solo una partita, “fu Maradona che fece deflagrare tutto con le Malvinas”

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Argentina-Inghilterra del 1986 non sarà mai solo una partita: cera di più

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