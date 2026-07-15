Cosa fu la guerra delle Falkland Malvinas

Da ilpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La guerra delle Falkland, combattuta nel 1982, si è conclusa con la resa dell’Argentina. L’arcipelago di Falkland, situato nell’oceano Atlantico, è stato al centro di un conflitto tra Argentina e Regno Unito. La guerra è durata circa due mesi e ha coinvolto forze militari di entrambi i paesi. La vittoria è stata attribuita al Regno Unito, che ha mantenuto il controllo delle isole. La disputa territoriale continua a generare tensioni tra le due nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fu combattuta nel 1982 per il controllo di un piccolo arcipelago, si concluse con la resa dell'Argentina ed è ancora oggi motivo di rivalità col Regno Unito Oltre quarant’anni fa Argentina e Regno Unito combatterono una guerra che ancora oggi alimenta una forte rivalità: quella per il controllo delle isole FalklandMalvinas, nel sud dell’oceano Atlantico, al largo dell’Argentina (il primo è il nome che usano i britannici, il secondo quello che usano gli argentini). La guerra fu combattuta nel 1982 e si concluse con la resa dell’Argentina, che ancora oggi rivendica l’arcipelago come suo, nonostante sia rimasto al Regno Unito. Prima della... 🔗 Leggi su Ilpost.it

cosa fu la guerra delle falkland malvinas
© Ilpost.it - Cosa fu la guerra delle Falkland/Malvinas
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Is Argentina Quietly Eyeing Up the Falklands

Video Is Argentina Quietly Eyeing Up the Falklands?

Notizie e thread social correlati

Dai Queen con la maglia di Diego ad Ardiles argentino di Londra, 4 storie di calcio e Falkland (o Malvinas)Un ex calciatore inglese, noto per aver indossato la maglia con il volto di Diego Maradona, ha raccontato di aver vissuto un momento difficile legato...

Argentina-Inghilterra, appello dei veterani delle Malvinas: "Il calcio non è una guerra"Alla vigilia della semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra, i veterani delle Malvinas hanno invitato tifosi e media a evitare di...

Argomenti più discussi: Mondiali, polemiche Inghilterra sui cori dell'Argentina per le Malvine; Dai Queen con la maglia di Diego ad Ardiles argentino di Londra, 4 storie di calcio e Falkland (o Malvinas); L'Argentina alla vigilia della semifinale con l'Inghilterra: Le Falkland sono nostre; La guerra delle Falkland aleggia ancora su quel prato verde.

Falkland o Malvinas, da oltre un secolo questione mai sopitaPer gli inglesi sono, e rimarranno per sempre, le Isole Falkland, territorio d'oltremare del Regno Unito. Invece per gli argentini, tutti, di destra e di sinistra, di ieri e di oggi, si chiamano ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web