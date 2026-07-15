cosa fu la guerra delle falkland malvinas

La guerra delle Falkland, combattuta nel 1982, si è conclusa con la resa dell’Argentina. L’arcipelago di Falkland, situato nell’oceano Atlantico, è stato al centro di un conflitto tra Argentina e Regno Unito. La guerra è durata circa due mesi e ha coinvolto forze militari di entrambi i paesi. La vittoria è stata attribuita al Regno Unito, che ha mantenuto il controllo delle isole. La disputa territoriale continua a generare tensioni tra le due nazioni.

Fu combattuta nel 1982 per il controllo di un piccolo arcipelago, si concluse con la resa dell'Argentina ed è ancora oggi motivo di rivalità col Regno Unito Oltre quarant’anni fa Argentina e Regno Unito combatterono una guerra che ancora oggi alimenta una forte rivalità: quella per il controllo delle isole FalklandMalvinas, nel sud dell’oceano Atlantico, al largo dell’Argentina (il primo è il nome che usano i britannici, il secondo quello che usano gli argentini). La guerra fu combattuta nel 1982 e si concluse con la resa dell’Argentina, che ancora oggi rivendica l’arcipelago come suo, nonostante sia rimasto al Regno Unito. Prima della... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Is Argentina Quietly Eyeing Up the Falklands

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