Fairness Magazine Awards 2026 per la diffusione dell’identità italiana nel mondo | premiati gli Ambasciatori Stefano Benazzo e Gaetano Cortese

Il 16 luglio 2026 a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, sono stati premiati gli Ambasciatori Stefano Benazzo e Gaetano Cortese con il Fairness Magazine Awards 2026. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro impegno nella promozione dell’identità italiana nel mondo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e diplomatici, con la consegna dei premi ai due ambasciatori.

ROMA – Giovedì 16 luglio 2026, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, sono stati conferiti agli Ambasciatori Stefano Benazzo e Gaetano Cortese, oltreché a diversi esponenti dell’imprenditoria italiana nel Regno Unito, i Fairness Magazine Award 2026, per il contributo reso dagli insigniti alla diffusione dell’identità italiana nel Mondo. I Fairness Magazine Awards nascono per valorizzare personalità, professionisti e imprenditori che, attraverso il proprio lavoro, la propria visione e il proprio impegno, contribuiscono a raccontare e rafforzare il valore dell’Italia nei vari continenti. Amb. Stefano Benazzo La seconda... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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