Forlì celebra i nuovi Ambasciatori di Pace | premiati gli studenti delle scuole cittadine

A Forlì si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi agli studenti delle scuole cittadine che hanno partecipato alla tredicesima edizione del premio nazionale “Ambasciatori di Pace e dei Diritti Umani”. L’evento si è svolto nella scuola media Caterina Sforza e ha coinvolto giovani provenienti da diversi istituti della zona. Durante l’incontro sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha portato avanti progetti legati alla promozione della pace e dei diritti umani.

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