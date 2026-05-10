Forlì celebra i nuovi Ambasciatori di Pace | premiati gli studenti delle scuole cittadine
A Forlì si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi agli studenti delle scuole cittadine che hanno partecipato alla tredicesima edizione del premio nazionale “Ambasciatori di Pace e dei Diritti Umani”. L’evento si è svolto nella scuola media Caterina Sforza e ha coinvolto giovani provenienti da diversi istituti della zona. Durante l’incontro sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha portato avanti progetti legati alla promozione della pace e dei diritti umani.
Forlì si conferma terreno fertile per la cultura del dialogo e della solidarietà. Venerdì la scuola media Caterina Sforza ha ospitato la cerimonia conclusiva della tredicesima edizione del premio nazionale “Ambasciatori di Pace e dei Diritti Umani”, un appuntamento che ha visto protagonisti gli.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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