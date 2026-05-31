69 studenti delle prime classi della scuola media Ceccardi di Castelnuovo Luni Ortonovo sono stati premiati come “Ambasciatori di bellezza e di cultura”. La cerimonia si è svolta nella scuola, con la partecipazione del dirigente scolastico. I ragazzi sono stati riconosciuti per aver rappresentato valori legati alla promozione della cultura e dell’estetica. La premiazione ha concluso un percorso di attività legate a tali tematiche.

Sono tornati a casa gli ’ Ambasciatori di bellezza e di cultura ’ di Luni. Sono i 69 ragazzi e ragazze delle tre prime della scuola media Ceccardi dell’istituto comprensivo di Castelnuovo Luni Ortonovo guidato da Paola Difresco. Sono stati nominati venerdì, nella Sala Baronale del Castello Caracciolo Carafa a Minturno, in occasione della premiazione del contest ’ La riviera di Ulisse in Minecraft: percorsi immersivi tra mito e storia’. Un concorso che ha visto la Ceccardi conquistare il secondo posto sbaragliando un gran numero di partecipanti: 250 scuole, più di 400 classi, circa 4 mila alunni di tutta Italia. Il contest è stato organizzato dal comune di Minturno in collaborazione con Maker Camp, specializzata nella creazione di esperienze educative attraverso videogame che, come Minecraft, sono i più popolari tra i giovanissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambasciatori di bellezza e di cultura. Premiati gli alunni della ’Ceccardi’

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