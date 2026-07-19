Facebook Instagram e WhatsApp in down | account bloccati in Italia e in Europa Cosa fare

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da questa mattina Facebook, Instagram e WhatsApp sono offline, impedendo agli utenti di accedere ai propri account. In Italia e in Europa molte persone si sono trovate impossibilitate a connettersi, ricevendo messaggi di errore come “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito”. I servizi sono rimasti irraggiungibili per diverse ore, senza comunicazioni ufficiali sulle cause del guasto.

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Roma, 19 luglio 0226 – “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto”.  Facebook è in down da questa mattina, migliaia di utenti in Italia e nel mondo non riescono ad accedere al proprio profilo. Il messaggio che compare sul sito della piattaforma Meta è chiaro: c’è un malfunzionamento improvviso. E il problema sembra riguardare anche Instagram e WhatsApp.  In realtà, collegandosi dalla app dello smartphone  non risulta nessun problema – anche se i post che compaiono risalgono comunque a molte ore fa – almeno per ora. A riscontrare problemi è la versione desktop della piattaforma Meta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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