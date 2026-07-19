Da questa mattina Facebook, Instagram e WhatsApp sono offline, impedendo agli utenti di accedere ai propri account. In Italia e in Europa molte persone si sono trovate impossibilitate a connettersi, ricevendo messaggi di errore come “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito”. I servizi sono rimasti irraggiungibili per diverse ore, senza comunicazioni ufficiali sulle cause del guasto.

Roma, 19 luglio 0226 – “Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto”. Facebook è in down da questa mattina, migliaia di utenti in Italia e nel mondo non riescono ad accedere al proprio profilo. Il messaggio che compare sul sito della piattaforma Meta è chiaro: c’è un malfunzionamento improvviso. E il problema sembra riguardare anche Instagram e WhatsApp. In realtà, collegandosi dalla app dello smartphone non risulta nessun problema – anche se i post che compaiono risalgono comunque a molte ore fa – almeno per ora. A riscontrare problemi è la versione desktop della piattaforma Meta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Facebook.

© Quotidiano.net - Facebook, Instagram e WhatsApp in down: account bloccati in Italia e in Europa. Cosa fare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Facebook, Instagram & WhatsApp Usage Trends in Kenya

Notizie e thread social correlati

Whatsapp a pagamento con Facebook e Instagram? La novità di Meta sugli abbonamenti: cosa cambie e cosa si potrà fare – Il videoMeta lancerà versioni a pagamento delle sue app principali, WhatsApp, Facebook e Instagram, chiamate Plus.

Abbonamenti Instagram, Facebook e WhatsApp, cosa prevedono i piani plus di MetaMeta ha approvato abbonamenti a pagamento per WhatsApp, Instagram e Facebook, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla pubblicità.

Temi più discussi: WhatsApp copia Facebook, arrivano i promemoria per i compleanni; La Ue mette sotto accusa Instagram e Facebook: Creano dipendenza; UE: Facebook e Instagram creano dipendenza. Meta sotto accusa per violazione del DSA; Meta sistema Muse Image dopo le polemiche: stop all’uso delle foto pubbliche di Instagram.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Posizioni aperte : recruiting.ipzs.it/go/home-search… Segui anche i canali : Whatsapp whatsapp.com/channel/0029Vb… Facebook facebook.com/share/1CwDyiM3… Instagram instagram.com/biancosalvator x.com

Facebook, Instagram e WhatsApp in down: account bloccati in Italia e in Europa. Cosa fareLa piattaforma Meta sta avvisando gli utenti di un problema del sito. Account bloccati da desktop, nessun aggiornamento da mobile ... quotidiano.net

Facebook e Instagram down, difficoltà anche su Whatsapp: che cosa sta succedendoFacebook e Instagram non disponibili. È l'allarme che migliaia di utenti in tutto il mondo hanno lanciato nelle ultime ore. Le prime avvisaglie del problema ... lapresse.it

WhatsApp Baileys API non ufficiale: errore 403 dopo 15m/messaggio (72h di downtime) reddit