abbonamenti instagram facebook e whatsapp cosa prevedono i piani plus di meta

Meta ha approvato abbonamenti a pagamento per WhatsApp, Instagram e Facebook, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla pubblicità. I piani plus prevedono servizi a pagamento per gli utenti, che consentiranno di accedere a funzionalità aggiuntive e di generare nuove entrate sfruttando l’intelligenza artificiale. La strategia mira a diversificare le fonti di ricavo delle piattaforme digitali, spostando l’attenzione dai modelli pubblicitari a quelli basati su sottoscrizioni.

Via libera agli abbonamenti a pagamento per WhatsApp, Instagram e Facebook, pensati per ridurre la dipendenza dalla pubblicità e trasformare l’intelligenza artificiale in una nuova fonte di ricavi. L’annuncio è arrivato da Naomi Gleit, responsabile del prodotto di Meta, che in un video pubblicato su Instagram ha ufficializzato il lancio globale di Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus. Per la prima volta, le tre app principali dell’ecosistema di Mark Zuckerberg introducono funzioni premium a pagamento, mantenendo comunque attive le versioni gratuite. Cosa cambia subito con i piani Plus. L’approccio di Meta è lasciare invariata l’esperienza base e offrire, a chi sceglie un abbonamento mensile, strumenti aggiuntivi e opzioni di personalizzazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Meta: abbonamenti premium per Instagram, Facebook e Whatsapp (oltre a Verified)

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