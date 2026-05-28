Whatsapp a pagamento con Facebook e Instagram? La novità di Meta sugli abbonamenti | cosa cambie e cosa si potrà fare – Il video

Meta lancerà versioni a pagamento delle sue app principali, WhatsApp, Facebook e Instagram, chiamate Plus. Questa novità prevede un abbonamento che offrirà funzionalità aggiuntive rispetto alle versioni gratuite. Non sono stati ancora specificati i dettagli sulle caratteristiche incluse o sui costi. La società ha annunciato l’introduzione di queste versioni come parte di una nuova strategia commerciale, senza indicare una data precisa di avvio.

Il colosso di Mark Zuckerberg si apre a una nuova fase commerciale con l’introduzione delle versioni Plus delle sue tre app principali: Whatsapp, Facebook e Instagram. In un post su Instagram di Naomi Gleit, responsabile prodotto del gruppo Meta, si spiega che gi abbonamenti per Instagram e Facebook costeranno 3,99 dollari al mese, mentre WhatsApp si fermerà a 2,99 dollari, con cifre simili attese anche in euro. I nuovi piani restano separati da Meta Verified, il servizio che continua a occuparsi della verifica degli account ufficiali con la spunta blu. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Gleit (@naomigleit) Cosa offre Instagram Plus agli abbonati. 🔗 Leggi su Open.online

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WHATSAPP A PAGAMENTO: QUANTO POTREBBE COSTARE IL NUOVO ABBONAMENTO

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