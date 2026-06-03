Meta estende le impostazioni 13+ per gli account adolescenti su Instagram Facebook e Messenger

Meta ha esteso le impostazioni di protezione per gli utenti adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger. Ora i profili teen visualizzano contenuti più adatti alla loro età, con limiti alle interazioni e strumenti di controllo più avanzati per genitori e famiglie. Le nuove impostazioni sono state implementate a livello globale, mirando a garantire un’esperienza più sicura per i giovani utenti.

Nuove protezioni globali per i profili teen: contenuti più adatti all’età, limiti alle interazioni e maggiore controllo per famiglie e genitori. Meta rafforza le misure dedicate alla sicurezza digitale degli adolescenti. La società ha annunciato l’estensione a livello globale delle nuove impostazioni 13+ per gli account teen su Instagram, Facebook e Messenger, con l’obiettivo di rendere l’esperienza online dei minori più adeguata alla loro età e meno esposta a contenuti considerati inappropriati. La novità è stata comunicata attraverso una nota ufficiale pubblicata nella newsroom di Meta. Le nuove impostazioni diventano il livello predefinito per gli account degli adolescenti e riguardano alcune delle aree più utilizzate delle piattaforme, tra cui , Reels, ricerca, contenuti consigliati e interazioni con profili, pagine, gruppi ed eventi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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