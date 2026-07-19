Nella mattinata di domenica, Facebook ha subito un disservizio globale che ha impedito a migliaia di utenti di accedere ai profili, soprattutto sulla versione desktop. Meta ha confermato che si tratta di un malfunzionamento tecnico dei server e ha escluso un attacco hacker. Il problema si è verificato improvvisamente, causando l’impossibilità di utilizzare la piattaforma per diverse ore. La situazione è stata successivamente risolta senza ulteriori dettagli sulla durata del guasto.

Problemi soprattutto sulla versione desktop. Meta rassicura: nessun attacco hacker, si tratta di un malfunzionamento tecnico dei server Un improvviso malfunzionamento sta interessando Facebook nelle ultime ore della mattina di domenica 19 luglio, con migliaia di utenti in Italia e all’estero impossibilitati ad accedere regolarmente ai propri profili. Le segnalazioni di un vero e proprio “Facebook down” hanno registrato un forte incremento poco prima delle ore 9.00 (ora dell’Europa Centrale), con particolare coinvolgimento della versione desktop della piattaforma Meta. Molti utenti, collegandosi dal browser del proprio computer, hanno riscontrato problemi di caricamento, schermate bloccate e messaggi di errore che impediscono la normale navigazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Facebook down, disservizio globale nella mattinata di domenica: migliaia di utenti non riescono ad accedere ai profili

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