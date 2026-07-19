Facebook e Instagram sono tornati parzialmente accessibili dopo un'interruzione mondiale iniziata questa mattina. I servizi sono in fase di ripristino, con alcune funzionalità ancora instabili. La piattaforma di social media ha segnalato problemi tecnici, che hanno causato il blocco temporaneo dell'accesso agli account e alle funzioni principali. L'interruzione ha interessato utenti di diversi Paesi, con ripercussioni sulla condivisione di contenuti e le attività online. La causa esatta del disservizio non è stata ancora comunicata.

Facebook e Instagram stanno tornando gradualmente accessibili dopo il disservizio internazionale registrato nella mattinata di oggi 19 luglio. Il ripristino, tuttavia, non appare ancora uniforme: alcuni utenti riescono nuovamente a entrare nelle piattaforme, mentre altri continuano a segnalare difficoltà, soprattutto nell’accesso a Facebook attraverso il computer e nell’aggiornamento del di Instagram. Downdetector continua infatti a indicare problemi per entrambi i servizi in Italia. La portata internazionale del disservizio è stata confermata da Reuters, che ha verificato un funzionamento intermittente di Facebook e Instagram anche a Singapore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Facebook e Instagram down, servizi in graduale ripresa. Cosa sta succedendo

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