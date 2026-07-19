Facebook e Instagram down | cosa sta succedendo

Nella mattinata di domenica 19 luglio, Facebook e Instagram hanno riscontrato problemi di funzionamento in Italia. Le segnalazioni di malfunzionamenti sono aumentate rapidamente a partire dalle 9.30, interessando prima Facebook e successivamente anche Instagram. La causa del disservizio non è stata ancora comunicata ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ripercussioni o tempistiche di ripristino.

Problemi per le piattaforme di Meta nella mattinata di domenica 19 luglio. Dalle 9.30 circa sono aumentate rapidamente in Italia le segnalazioni di malfunzionamenti su Facebook e, poco dopo, su Instagram. Il problema più grave riguarda Facebook, soprattutto nella versione desktop: molti utenti non riescono ad accedere al proprio profilo e visualizzano il messaggio «Account non disponibile al momento». Intorno alle 10.12 Downdetector registrava un picco di circa 1.700 segnalazioni italiane, concentrate in particolare sui problemi di login, sul sito web e sulla connessione ai server. Anche Downdetector ha confermato un’anomalia su Instagram: le difficoltà riguardano soprattutto l’aggiornamento del , il funzionamento dell’app e la pubblicazione dei contenuti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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