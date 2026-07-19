Alle 9 di questa mattina, utenti di tutto il mondo hanno segnalato che Facebook e Instagram non funzionavano più. Le piattaforme risultavano completamente offline, impedendo l'accesso ai contenuti e alle funzioni. Anche WhatsApp ha riscontrato problemi di connessione, con difficoltà nell'invio e ricezione di messaggi. La causa del blackout non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Facebook e Instagram non disponibili. È l’allarme che migliaia di utenti in tutto il mondo hanno lanciato nelle ultime ore. Le prime avvisaglie del problema risalgono alle 9.30 di questa mattina, quando le difficoltà ad accedere ai rispettivi account hanno spaventato chi tentava di entrare nel proprio profilo social. Anche Whatsapp, a sua volta proprietà di Meta, starebbe registrando delle difficoltà. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali sulle cause alla base del guasto, ma i tecnici avrebbero già ripristinato i server e garantito la ripresa del servizio. Il messaggio di errore comparso al momento del blocco di Facebook. (Foto: Facebook) Chi ha provato a fare il login su Facebook si è ritrovato davanti a questo messaggio di errore: “ Account non disponibile al momento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Facebook e Instagram down, difficoltà anche su Whatsapp: che cosa sta succedendo

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Facebook, Instagram y WhatsApp presentan fallas a nivel mundial

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