Facebook down oggi | disservizi globali migliaia di utenti in difficoltà

Oggi Facebook ha subito un’interruzione globale, causando disservizi a migliaia di utenti in diversi paesi. Sono stati segnalati problemi di accesso alla piattaforma, con funzionalità non aggiornate e Messenger rallentato. Anche Instagram è coinvolto dall’interruzione. La situazione ha provocato difficoltà nell’utilizzo dei servizi, senza che siano state fornite comunicazioni ufficiali sulla durata o le cause del problema.

Facebook registra un’interruzione del servizio in diversi Paesi: problemi di accesso, non aggiornato e Messenger rallentato. Coinvolto anche Instagram. Una nuova interruzione dei servizi di Meta ha interessato Facebook, provocando disagi a migliaia di utenti in diverse parti del mondo. Nel corso della giornata le segnalazioni sono aumentate rapidamente sulle principali piattaforme di monitoraggio dei malfunzionamenti, mentre numerosi utenti hanno riferito difficoltà nell’accedere ai propri account o nell’utilizzare le principali funzioni del social network. I problemi sembrano riguardare sia l’applicazione mobile sia la versione web. In molti casi il delle notizie non viene aggiornato, mentre altri utenti non riescono a pubblicare contenuti, inviare messaggi tramite Messenger o completare il login. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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