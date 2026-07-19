Fa molto più fresco di ieri aveva detto Bad Bunny dal palco ma non poteva immaginare l' inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco Cosa è succcesso all' Ippodromo La Maura

Da iodonna.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 19 luglio si è verificato un incendio all’Ippodromo La Maura di Milano, che ha coinvolto alcune strutture dell’area. L’incendio si è sviluppato dopo il concerto di Bad Bunny, che si era concluso la sera precedente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno accertando le cause dell’incendio.

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B astano sei canzoni, a volte, per capire che una serata non andrà come previsto. Sabato 18 luglio Bad Bunny è salito sul palco dell’ Ippodromo SNAI La Maura di Milano davanti a 78.500 persone, secondo dei due show sold out del suo tour italiano. Lo sorte sembrava dalla sua parte: « Fa molto più fresco di ieri », aveva scherzato dal palco, ringraziando un meteo fin lì clemente e meno bollente rispetto allo show della sera prima. Poi, in pochi minuti, è cambiato tutto. Come vestirsi per un concerto d'estate: outfit e idee look 2026. guarda le foto Dal diluvio alla grandine: fermato il concerto di Bad Bunny a Milano. I primi nuvoloni neri sono comparsi quasi all’improvviso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - «Fa molto più fresco di ieri», aveva detto Bad Bunny dal palco, ma non poteva immaginare l'inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco. Cosa è succcesso all'Ippodromo La Maura
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