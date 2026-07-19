Domenica 19 luglio si è verificato un incendio all’Ippodromo La Maura di Milano, che ha coinvolto alcune strutture dell’area. L’incendio si è sviluppato dopo il concerto di Bad Bunny, che si era concluso la sera precedente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno accertando le cause dell’incendio.

B astano sei canzoni, a volte, per capire che una serata non andrà come previsto. Sabato 18 luglio Bad Bunny è salito sul palco dell’ Ippodromo SNAI La Maura di Milano davanti a 78.500 persone, secondo dei due show sold out del suo tour italiano. Lo sorte sembrava dalla sua parte: « Fa molto più fresco di ieri », aveva scherzato dal palco, ringraziando un meteo fin lì clemente e meno bollente rispetto allo show della sera prima. Poi, in pochi minuti, è cambiato tutto. Come vestirsi per un concerto d'estate: outfit e idee look 2026. guarda le foto Dal diluvio alla grandine: fermato il concerto di Bad Bunny a Milano. I primi nuvoloni neri sono comparsi quasi all’improvviso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Fa molto più fresco di ieri», aveva detto Bad Bunny dal palco, ma non poteva immaginare l'inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco. Cosa è succcesso all'Ippodromo La Maura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn at 18, I returned to a wealthy family and became a young master with a successful life.

Notizie e thread social correlati

Bad Bunny, tempesta di grandine al concerto di Milano Ippodromo La Maura: i fan ballano sotto l'acquaUna tempesta di grandine e pioggia intensa ha interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo di San Siro a Milano, poco dopo le 21.

?Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati dall'ippodromo La MauraIl concerto di Bad Bunny a Milano è stato fermato a causa di un temporale forte con grandine e vento.

Temi più discussi: Il concerto di Bad Bunny interrotto per grandine: evacuato l'ippodromo con 78mila spettatori, diversi feriti lievi; Grandine all’Ippodromo: concerto di Bad Bunny interrotto, feriti e caos a Lampugnano; Un appello per far rivivere Arnera per una serata; Il My Age make-up è il trend del momento.

Quiz quotidiano do Broxada #46: Mentre è fresco nella memoria, quante volte MitchDaPesada, il Bad Bunny allucinato, ha detto Magal nell'episodio #364? (Risposta dell'ultimo quiz nei commenti) reddit

Una ‘Casita’ di gioia e orgoglio latino. Bad Bunny, l’eroe che fa ballare l’ItaliaIeri a Milano la prima delle due repliche sold out, totale 157.000 fan. Tutti pazzi per il portoricano inviso a Trump ... msn.com

Milano, grandine sul concerto di Bad Bunny: show interrotto ed evacuati i 78 mila spettatoriDopo una prima interruzione per pioggia è arrivata la grandine e l'area che ospitava 78.500 spettatori è stata evacuata ... msn.com