F1 questa Ferrari può lottare per il Mondiale! Hamilton primo inseguitore di Antonelli E in Ungheria…

In Ungheria, la Ferrari ha accumulato più punti rispetto alla Mercedes per il quarto fine settimana consecutivo, anche se in alcune occasioni questo risultato è stato facilitato da circostanze favorevoli. Hamilton si trova al secondo posto nella classifica degli inseguitori di Antonelli. La scuderia italiana continua a mostrare una costanza nei risultati che potrebbe permetterle di competere per il titolo mondiale.

Per il quarto weekend di gara consecutivo la Ferrari ha ottenuto più punti della Mercedes, pur approfittando in alcune occasioni di circostanze favorevoli o dei problemi di affidabilità dei rivali, certificando il progresso prestazionale delle ultime settimane (da Barcellona in poi) e soprattutto la solidità di un progetto che necessita di un ulteriore step a livello motoristico per diventare il nuovo punto di riferimento in griglia. A Spa-Francorchamps, su una pista che doveva mettere in risalto i difetti della power unit di Maranello esaltando allo stesso tempo i propulsori Red Bull e Mercedes, il team capitanato da Frederic Vasseur si è difeso egregiamente raccogliendo un buon bottino di punti (Charles Leclerc 2°, Lewis Hamilton 4°) e venendo battuto solamente dalla W17 di un dominante Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La FERRARI può DAVVERO VINCERE il MONDIALE Ecco cosa ci ha detto Silverstone | Formula 1

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