F1 oggi in tv GP Miami 2026 | orario gara programma streaming

Domenica 3 maggio si corre il Gran Premio di Miami, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. La gara si svolge sulla pista allestita attorno all’Hard Rock Stadium e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La competizione è molto attesa e si preannuncia incerta, con possibilità di risultati diversi. La giornata prevede prove libere, qualifiche e la corsa, tutte trasmesse con orari specifici.

Domenica 3 maggio andrà in scena il GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista creata attorno all’ Hard Rock Stadium si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 22.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. La conservazione o il guadagno della track-position, infatti, potrebbero essere determinante nella massimizzazione della prestazione. Come si è intuito nella Sprint, trovarsi davanti favorisce anche una gestione migliore delle gomme e del loro degrado. Su una durata più lunga, si può comprendere che questa variabile andrà presa in considerazione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming Notizie correlate F1 oggi, GP Cina 2026: orario gara 15 marzo, tv, programma, streamingOggi, domenica 15 marzo, andrà in scena il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. F1 oggi in tv, GP Cina 2026: orario gara domenica 15 marzo, programma, streaming, differita TV8Oggi, domenica 15 marzo, andrà in scena il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Formula 1 Gp Miami, oggi Sprint Race e qualifiche: orario tv in chiaro; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami; La F1 in pista a Miami: oggi Sprint Race e qualifiche; F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming. F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming, guida TV8Sabato 2 maggio, seconda giornata del fine-settimana del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito ricavato attorno alla zona dell'Hard ... oasport.it F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming, differita TV8Venerdì 1° maggio prenderà il via il week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Messa alle spalle una lunga pausa di cinque settimane per ... oasport.it Ancora lui! Antonelli conquista la pole position a Miami! Secondo Verstappen, poi Leclerc. Grande Kimi! - facebook.com facebook È ufficiale: GP di Miami anticipato per maltempo, il via della gara alle 19 x.com