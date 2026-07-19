Durante il Gran Premio di Spa, il pilota è stato penalizzato a causa di un errore che ha influenzato la sua posizione in gara. La decisione è stata presa dall'organizzatore della corsa. La penalità potrebbe avere conseguenze sulla classifica finale. La situazione ha generato discussioni tra team e tifosi. La penalità è stata comunicata ufficialmente dopo le verifiche tecniche e regolamentari. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali scuse o chiarimenti.

A volte basterebbe chiedere scusa. Sbagliano i piloti, sbagliano gli ingegneri, sbagliano i meccanici e qualche volta sbaglia anche la FIA. Quello che è successo ieri a Leclerc condizionerà la gara. Charles Leclerc non partirà oggi dalla 3a posizione a Spa, forse la migliore sul tracciato della Ardenne, per colpa di un commissario che ha sventolato una bandiera gialla nell’ultimo settore in modo errato. Il marshall non ha esposto la bandiera gialla nella corsia box, come prevedeva il regolamento, ma l’ha sventolata in faccia a Leclerc in qualifica, costringendolo a rallentare. Un clamoroso errore che ha condizionato l’ultimo settore nell’ultimo giro del monegasco. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - F1: Leclerc penalizzato a Spa, basterebbe chiedere scusa

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