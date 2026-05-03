LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc penalizzato!

Durante il Gran Premio di Miami del 2026, un pilota ha conquistato la vittoria, aumentando il vantaggio in classifica mondiale. Nel corso della corsa, un altro concorrente ha subito una penalità di venti secondi a causa di manovre considerate pericolose e per aver superato i limiti della pista negli ultimi giri, con problemi tecnici alla vettura che hanno influenzato la sua prestazione. La gara è stata segnata anche da aggiornamenti in tempo reale e variazioni nelle posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 23.35. Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di venti secondi per guida non sicura e tagli di tracciato, di cui si è reso protagonista negli ultimi due giri per problemi alla monoposto. Il pilota della Ferrari è così retrocesso dal sesto all’ottavo posto: Hamilton diventa sesto, Colapinto sale in settima posizione. — ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA AGGIORNAMENTO: Charles Leclerc ha dichiarato di non aver accusato alcun problema tecnico all’ala, ma semplicemente di aver commesso “un errore imperdonabile “. 20.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc penalizzato! Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Beffa finale per Leclerc Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc crolla nel finale Altri aggiornamenti Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8; DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: la pioggia potrebbe scompaginare le carte. LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc penalizzato!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 23.35. Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di venti secondi per guida non sicura e tagli ... oasport.it DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]Diretta F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove, a partire dalle 19, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara (meteo permettend ... f1grandprix.motorionline.com KIMI ANTONELLI NELLA STORIA! VINCITORE A MIAMI TRIPLETTA LEGGENDARIA Terza vittoria consecutiva per il talento della Mercedes, che domina anche il GP di Miami e vola al primo posto! Il futuro della Formula 1 parla italiano. Imme - facebook.com facebook Kimi Antonelli è un uragano a Miami: terza vittoria di fila e quota 100 in classifica x.com