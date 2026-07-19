F1 le pagelle di Spa | Kimi si esalta sulla pista dei fuoriclasse Charles ritrovato

In occasione del Gran Premio delle Ardenne, il pilota ha ottenuto il massimo punteggio, dimostrando grande abilità sulla pista di alta difficoltà. Un altro concorrente ha ritrovato la forma, migliorando le proprie prestazioni rispetto alle gare precedenti. La competizione ha visto protagonisti due piloti con risultati distinti: uno si è distinto per prestazioni eccezionali, l’altro ha recuperato terreno. La gara ha confermato le differenze di rendimento tra i piloti, evidenziando le loro capacità sulla pista.

10 e lode. ANTONELLI. Non che ce ne fosse bisogno, ma è giusto che la pista dei fuoriclasse, sulle Ardenne, abbia consacrato l’immenso talento del ragazzo bolognese. Kimi è stato più forte anche delle circostanze, perché non si è lasciato spaventare quando la Virtual Safety Car gli ha messo davanti Leclerc. Questa è una vittoria importantissima, soprattutto perché viene dopo due ritiri consecutivi. Adesso negare il titolo mondiale all’Harry Potter di Bologna sarà davvero impresa ardua per chiunque. 10 ANTONELLI PADRE. A volte ci sono genitori che sanno fare la fortuna dei figli. Marco Antonelli, che ha compiuto 62 anni sabato sulle Ardenne, è stato e rimane fondamentale nella carriera del suo ragazzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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