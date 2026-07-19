Durante il Gran Premio di Spa, un pilota ha ottenuto il massimo punteggio grazie alla sua performance, mentre un altro ha ritrovato la forma. Un concorrente ha subito una penalità giudicata eccessiva, mentre un altro sta mostrando segnali di miglioramento. La gara ha visto anche un pilota che si è distinto sulla pista considerata tra le più impegnative del calendario. La competizione ha evidenziato le differenze di rendimento tra i protagonisti in questa fase della stagione.

10 e lode. ANTONELLI. Non che ce ne fosse bisogno, ma è giusto che la pista dei fuoriclasse, sulle Ardenne, abbia consacrato l’immenso talento del ragazzo bolognese. Kimi è stato più forte anche delle circostanze, perché non si è lasciato spaventare quando la Virtual Safety Car gli ha messo davanti Leclerc. Questa è una vittoria importantissima, soprattutto perché viene dopo due ritiri consecutivi. Adesso negare il titolo mondiale all’Harry Potter di Bologna sarà davvero impresa ardua per chiunque. 10 ANTONELLI PADRE. A volte ci sono genitori che sanno fare la fortuna dei figli. Marco Antonelli, che ha compiuto 62 anni sabato sulle Ardenne, è stato e rimane fondamentale nella carriera del suo ragazzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1, le pagelle di Spa: Kimi si esalta sulla pista dei fuoriclasse, Charles ritrovato. Penalità eccessiva per Hamilton, Verstappen sta tornando

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1 oggi: Leclerc torna re a Silverstone. Hamilton a rischio penalità, sfortuna Kimi: la classifica aggiornataA Silverstone, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio dopo 623 giorni dall'ultima affermazione, portando la Ferrari sul podio più alto.

F1, Verstappen a Spa con casco speciale: "La mia pista preferita"Il pilota di Formula 1 ha indossato un casco speciale durante il Gran Premio di Spa, definendola la sua pista preferita.

Temi più discussi: F1, le pagelle delle qualifiche del GP Belgio di Leo Turrini: Antonelli tra le leggende; Verstappen prova a ripartire dalle curve amiche di Spa; F1, Hamilton boccia il Madring: critica feroce al nuovo tracciato spagnolo; F1, GP Belgio 2026: orari TV Sky/TV8 e anteprima Spa.

F2, Belgio - Feature Race: gara folle a Spa, vince Camara. Paura per Van Hoepen reddit

F1, le pagelle di Spa: Kimi si esalta sulla pista dei fuoriclasse, Charles ritrovato. Penalità eccessiva per Hamilton, Verstappen sta tornando10 e lode. ANTONELLI. Non che ce ne fosse bisogno, ma è giusto che la pista dei fuoriclasse, sulle Ardenne, abbia consacrato l’immenso talento del ragazzo bolognese. Kimi è stato più forte anche delle ... sport.quotidiano.net

F1, Gp del Belgio a Spa: orario, dove vederlo in tv e in streamingDecima gara del Mondiale 2026 sul circuito più lungo del campionato: Antonelli parte in pole position davanti a Verstappen ... corrieredellosport.it