Durante le prove libere del GP del Belgio a Spa, Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo nella seconda sessione, dopo un primo turno senza particolari variazioni. È tornato in pista anche Norris, mentre le Ferrari sono rimaste nelle retrovie, inseguendo i rivali. La giornata si è conclusa con Antonelli in testa, davanti a tutti, mentre le altre scuderie continuano a lavorare per migliorare le prestazioni.

Lo aspettavamo, è arrivato. Dopo un primo turno interlocutorio Kimi Antonelli ha risposto presente segnando il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Belgio, decimo atto del Mondiale 2026 di F1, in scena questo weekend presso il circuito di Spa-Francorchamps. Ottima la performance del pilota in forza alla Mercedes sul giro secco, capace di dettare legge fin delle primissime battute con le gomme medie. Pronti-via l’italiano ha infatti fermato il cronometro a 1:46.911, per poi scendere a 1:45.944 dimostrando un’ottima costanza anche nel passo gara, almeno fino alla bandiera rossa, arrivata quando mancavano poco più di dieci minuti alla bandiera a scacchi per via di incidente di Pierre Gasly, che ha di fatto chiuso la sessione in anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Kimi Antonelli al comando nel venerdì di Spa. Si rivede Norris, le Ferrari inseguono

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F1, GP d'Austria: Antonelli 1° nel venerdì di libere, Ferrari dietro, l'analisi dei temi principali

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