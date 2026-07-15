Il pilota di Formula 1 ha indossato un casco speciale durante il Gran Premio di Spa, definendola la sua pista preferita. Dopo un fine settimana complicato a Silverstone, ha preso una pausa e successivamente è tornato in fabbrica per allenarsi al simulatore con il team.

"È stato bello prendersi una piccola pausa e, anche se Silverstone è stato un weekend difficile, la scorsa settimana sono tornato in fabbrica con il team al simulatore. Guardando a Spa, è la mia pista preferita del calendario ed è sempre bello tornarci". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1. "Penso che potrebbe essere più complicato con le limitazioni di gestione dell'energia sui rettilinei, ma storicamente abbiamo sempre ottenuto buoni risultati qui, quindi non si sa mai cosa può succedere. Tornerò indossando lo speciale casco Orange Lion, un omaggio ai tifosi, che sono incredibili qui e mi hanno dato un supporto enorme nel corso degli anni", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - F1, Verstappen a Spa con casco speciale: "La mia pista preferita"

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